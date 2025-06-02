На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Зачистка позиций ВСУ в населенном пункте Заря в ДНР попала на видео

Появились кадры зачистки позиций ВСУ в Заре на Торецком направлении

Российские военнослужащие зачистили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Заря на Торецком направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры, на которых запечатлена работа подразделений Вооруженных сил РФ, опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

На них видно, что один из укрепленных пунктов украинских формирований находился в местной школе.

В комментарии к записи отмечается, что боевые задачи в Заре выполняли военные 3-го мотострелкового батальона 242-го полка ВС РФ. В том числе во время сражений они взяли в плен солдат ВСУ, которым не удалось покинуть населенный пункт.

12 декабря 2024 года пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Заря в ДНР. В боях за него участвовали подразделения группировки российских войск «Центр».

Тогда же они поразили живую силу и технику нескольких бригад ВСУ в районе Дзержинска, Миролюбовки и других населенных пунктов в ДНР. В результате украинские формирования потеряли до 390 солдат, а также танк и две самоходные артиллерийские установки.

Ранее российские разведчики угнали бронетранспортер канадского производства прямо на глазах у бойцов ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами