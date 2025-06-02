Российские военнослужащие зачистили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Заря на Торецком направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры, на которых запечатлена работа подразделений Вооруженных сил РФ, опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

На них видно, что один из укрепленных пунктов украинских формирований находился в местной школе.

В комментарии к записи отмечается, что боевые задачи в Заре выполняли военные 3-го мотострелкового батальона 242-го полка ВС РФ. В том числе во время сражений они взяли в плен солдат ВСУ, которым не удалось покинуть населенный пункт.

12 декабря 2024 года пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Заря в ДНР. В боях за него участвовали подразделения группировки российских войск «Центр».

Тогда же они поразили живую силу и технику нескольких бригад ВСУ в районе Дзержинска, Миролюбовки и других населенных пунктов в ДНР. В результате украинские формирования потеряли до 390 солдат, а также танк и две самоходные артиллерийские установки.

Ранее российские разведчики угнали бронетранспортер канадского производства прямо на глазах у бойцов ВСУ.