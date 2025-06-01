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Армия РФ ударила по лагерю ВСУ на полигоне «Новомосковск» в Днепропетровской области

Минобороны: ВС РФ ударили по лагерю ВСУ в Днепропетровской области
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ударом «Искандера» был поражен палаточный лагерь двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полигоне «Новомосковск» в Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе Минобороны России.

«Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по палаточному лагерю 158-й отдельной механизированной бригады и 33-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, палаточный лагерь украинских военнослужащих находился на полигоне Новомосковск в районе населенного пункта Гвардейское Днепропетровской области.

До этого сообщалось, что командующий Сухопутными войсками Украины, генерал-майор Михаил Драпатый подал в отставку после удара российских военных по 239-му полигону ВСУ. Он заявил, что это осознанный шаг, продиктованный его «личным чувством ответственности за трагедию».

1 июня военные Вооруженных сил России нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений ВСУ.

В Telegram-канале Сухопутных войск украинской армии уточнили, что в этот момент никаких построений или массовых собраний в подразделении не проводилось. После объявления воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. В результате этой атаки не выжили 12 человек.

Ранее сообщалось, что ВСУ применяли американские методы пыток против российских военнопленных.

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