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Российские войска нанесли удар по Сумам

«ВД»: российские войска ударили по корпусу зданий СБУ в Сумах
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска нанесли ракетный удар по корпусу зданий Службы безопасности Украины в Сумах. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

«Нанесен ракетный удар по корпусу зданий Службы безопасности Украины в Сумах», — говорится в сообщении.

Сумская областная военная администрация в Telegram-канале подтвердила факт прилета в центр города. Однако здания СБУ в сообщении не упоминаются.

В конце апреля первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что буферная зона на Украине для обеспечения безопасности территории России должна находиться за Конотопом Сумской области. Предложенная депутатом линия, кроме всего прочего, включает в себя также и областной центр — Сумы.

Ранее российский боец рассказал о тактике продвижения в Сумской области.

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