Силы ПВО России за сутки сбили четыре бомбы JDAМ

Минобороны: силы ПВО России сбили четыре бомбы JDAМ и 199 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре авиационные бомбы JDAM, два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов, а также 199 БПЛА самолетного типа», — сказали в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Сумской области.

2 июня министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли удары по цехам производства украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и местам их запуска. Уточнялось, что боевые задачи выполнили расчеты ударных дронов и ракетные войска. Также к работе подключились артиллерия и оперативно-тактическая авиация группировок российских войск.

Ранее российские военные нанесли удар по лагерю ВСУ на полигоне в Днепропетровской области.