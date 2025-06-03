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Силы ПВО России за сутки сбили четыре бомбы JDAМ

Минобороны: силы ПВО России сбили четыре бомбы JDAМ и 199 беспилотников
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AFLO/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре авиационные бомбы JDAM, два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов, а также 199 БПЛА самолетного типа», — сказали в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Сумской области.

2 июня министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли удары по цехам производства украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и местам их запуска. Уточнялось, что боевые задачи выполнили расчеты ударных дронов и ракетные войска. Также к работе подключились артиллерия и оперативно-тактическая авиация группировок российских войск.

Ранее российские военные нанесли удар по лагерю ВСУ на полигоне в Днепропетровской области.

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