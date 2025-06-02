В Минобороны РФ сообщили об ударах по местам запуска украинских БПЛА

Минобороны: ВС РФ поразили цеха производства дронов ВСУ и места их запуска

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли удары по цехам производства украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и местам их запуска. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

Из заявления следует, что боевые задачи выполнили расчеты ударных дронов и ракетные войска. Также к работе подключились артиллерия и оперативно-тактическая авиация группировок российских войск.

«Нанесено поражение цехам по производству ударных БПЛА, местам их запуска и хранения, складам боеприпасов», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Подразделения ВС РФ поразили позиции украинских войск в 152 районах.

2 июня Telegram-канал «Военное дело» опубликовал видео с российскими разведчиками, которые захватили у военных ВСУ бронетранспортер LAV Super Bison канадского производства. На записи видно, как бойцы ВС РФ похищают технику прямо на глазах у украинских солдат. Один из них пытался догнать уезжающую машину, но остановить ее так и не смог.

Ранее российские военные нанесли удар по лагерю ВСУ на полигоне в Днепропетровской области.