Президент Украины Владимир Зеленский теряет доверие со стороны украинских военнослужащих на фоне продолжающегося конфликта с Россией. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

По данным издания, жители Украины, включая родной город президента Кривой Рог, все чаще выражают разочарование Зеленским. Отмечается, что хотя достижения главы страны в прошлом по-прежнему признаются, все меньше людей верят в его способность закончить военные действия и добиться приемлемого результата для страны.

В статье подчеркнули, что добиться военного успеха Зеленскому вряд ли удастся. При этом один из украинских бойцов, представившийся Вадимом, сообщил журналистам, что президент, по его мнению, старается не появляться в родном Кривом Роге, осознавая, что там его уже не ждут.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Зеленский осознает шаткость своего политического положения. Министр предположил, что украинский лидер не склонен к компромиссам, понимая, что его поддержка ограничивается лишь кругами, придерживающимися националистических взглядов.

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