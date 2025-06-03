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Немецкие журналисты заявили о потере Зеленским поддержки со стороны военных

BZ: Зеленский потерял поддержку военных даже в родном Кривом Роге
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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский теряет доверие со стороны украинских военнослужащих на фоне продолжающегося конфликта с Россией. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

По данным издания, жители Украины, включая родной город президента Кривой Рог, все чаще выражают разочарование Зеленским. Отмечается, что хотя достижения главы страны в прошлом по-прежнему признаются, все меньше людей верят в его способность закончить военные действия и добиться приемлемого результата для страны.

В статье подчеркнули, что добиться военного успеха Зеленскому вряд ли удастся. При этом один из украинских бойцов, представившийся Вадимом, сообщил журналистам, что президент, по его мнению, старается не появляться в родном Кривом Роге, осознавая, что там его уже не ждут.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Зеленский осознает шаткость своего политического положения. Министр предположил, что украинский лидер не склонен к компромиссам, понимая, что его поддержка ограничивается лишь кругами, придерживающимися националистических взглядов.

Ранее на Западе перечислили сценарии поддержки Украины в 2026 году.

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