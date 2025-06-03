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На Сахалине вынесли приговор военному уклонисту

Сахалинца осудили на шесть лет колонии за самовольный уход во время мобилизации
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Павел Лисицын/РИА Новости

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к шести годам лишения свободы за уклонение от службы во время мобилизации. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

В декабре 2024 года мужчина не прибыл в расположение своей воинской части и, находясь в Южно-Сахалинске, жил обычной гражданской жизнью. По данным суда, военный был в городе до марта 2025 года, пока его не задержали сотрудники правоохранительных органов.

Мужчину признали виновным по части 5 статьи 337 УК РФ — «Самовольное оставление части в период мобилизации».

В конце мая в Забайкальском крае Борзинский гарнизонный военный суд признал виновным российского солдата Евгения Комогорцева в дезертирстве. Согласно материалам дела, 14 марта 2023 года военнослужащий самовольно покинул свою часть и отправился в Краснокаменск, где находился почти восемь месяцев, не выходя на связь. Лишь 13 ноября он сам пришел к военным следователям и сдался.

Ранее контрактника из Челябинской области осудили за покупку наркотиков в самоволке.

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