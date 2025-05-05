Контрактника из Челябинской области осудили за покупку наркотиков в самоволке

Военный из Челябинской области ушел в самоволку и попался на покупке наркотиков

Контрактника наказали за неоднократное самовольное оставление места службы. Это следует из приговора Челябинского гарнизонного военного суда.

В августе 2024 года мужчина служил в военном госпитале и покинул расположение, отправившись в Челябинскую область. Через месяц его обнаружили сотрудники военной комендатуры.

Осенью военный дважды самовольно покидал воинскую часть в Челябинской области и возвращался на место своего жительства. Кроме того, в октябре уклонист купил через интернет наркотик в значительном размере, и в тот же день был задержан.

Военнослужащий попал под суд и получил девять лет лишения свободы, но подал апелляцию. Пока приговор не вступил в законную силу.

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