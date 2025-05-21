Российского военнослужащего осудили за самоволку в Забайкалье

Военному в Забайкалье, дезертировавшему из части, дали 5 с половиной лет колонии

В Забайкальском крае Борзинский гарнизонный военный суд признал виновным российского солдата Евгения Комогорцева в дезертирстве. Об этом сообщил 2-й Восточный окружной военный суд в своем Telegram-канале.

Согласно материалам дела, 14 марта 2023 года военнослужащий самовольно покинул свою часть и отправился в Краснокаменск, где находился почти восемь месяцев, не выходя на связь. Лишь 13 ноября он сам пришел к военным следователям и сдался.

Суд назначил Комогорцеву наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

До этого в Новосибирске военнослужащего лишили свободы за уклонение от прохождения военной службы. Антона Байкузина судили за то, что 1 октября 2023 году самовольно оставил расположение воинской части и уехал в Новосибирск, где даже успел трудоустроиться, правда, неофициально.

Однако 23 декабря 2024 года его обнаружили и задержали сотрудники военной комендатуры. В итоге Байкузин получил пять лет колонии общего режима.

Ранее контрактника из Челябинской области осудили за покупку наркотиков в самоволке.