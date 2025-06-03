В Башкирии более чем в полтора раза сократили выплаты новобранцам СВО

В Башкирии на 600 тысяч рублей сократили выплаты для новобранцев СВО

В Башкирии значительно уменьшили выплаты новобранцам, участвующим в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «РБК-Уфа».

Размер «подъемных» для новобранцев был сокращен на 600 тысяч рублей — с 1,6 миллиона до 1 миллиона рублей.

Кроме того, те, кто подписал контракт в столице республики, Уфе, будут получать вдвое меньше — 600 тысяч рублей вместо 1,2 миллиона рублей. Однако муниципальные выплаты останутся на прежнем уровне — 700 тысяч рублей, отмечает издание.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал введение единовременных выплат для военнослужащих, возвращающихся из зоны проведения специальной военной операции. Эта мера, по словам Дрозденко, призвана обеспечить социальную адаптацию ветеранов СВО и помочь им интегрироваться в мирную жизнь после возвращения домой. Губернатор выразил уверенность, что данная поддержка будет востребована ветеранами. Однако конкретный размер выплаты пока не раскрывается.

Ранее Мишустин предложил обсудить меры поддержки бизнесменов — участников СВО.