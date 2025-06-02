В российском регионе введут выплату для демобилизованных участников спецоперации

В Ленинградской области планируют ввести единовременную выплату для вернувшихся со специальной военной операции бойцов. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По его словам, новая мера поддержки участников спецоперации направлена на то, чтобы военнослужащие «не терялись» после возвращения из зоны СВО.

Глава региона выразил надежду, что ветераны боевых действий не откажутся прийти за денежной выплатой. О какой сумме идет речь, губернатор не уточнил.

До этого депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, командир-разведчик из Екатеринбурга, сообщил, что получивший ранение в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, восемь месяцев не мог добиться страховых выплат, а позже еще и лишился зарплаты.

До этого в Волгограде чиновники незаконно отказали многодетной матери участника СВО в досрочной выплате страховой пенсии.

Согласно законодательству, женщины, родившие трех детей и достигшие возраста 57 лет, при наличии страхового стажа не менее 15 лет, имеют право на досрочное получение страховой пенсии по старости. Однако чиновники отказались выполнять этого условие. Женщине пришлось обращаться в прокуратуру для решения вопроса.

Сотрудники надзорного органа проверку и признали, что права женщины были нарушены. Был подан иск в суд, его удовлетворили в полном объеме.

Ранее в Тюмени семьям 15 участников СВО отказали в выплатах.