Российские средства ПВО за сутки сбили более 200 беспилотников вне зоны СВО

Минобороны: за сутки силы ПВО сбили 316 дронов, две Storm Shadow и четыре JDAM

За сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 316 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, из них 205 дронов были обнаружены и уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции.

Также за минувшие сутки силы ПВО уничтожили две крылатые ракеты Storm Shadow британского производства и четыре американские управляемые авиабомбы JDAM.

Украинские дроны 1 июня атаковали военные объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак на военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. Инцидент расследует военная прокуратура.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ готовила эти атаки свыше полутора лет. Он добавил, что «офис» операции на территории РФ находился рядом с одним из областных управлений ФСБ. В настоящее время все участвовавшие в операции выведены с российской территории.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.