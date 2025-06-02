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Моряка заочно приговорили к пожизненному за поджог на корабле по заданию Украины

Суд заочно приговорил к пожизненному моряка Терехова за поджог на корабле
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Anelo/Shutterstock

Военный суд заочно вынес приговор моряку Александру Терехову, который обвиняется в поджоге на борту малого ракетного корабля «Серпухов» по заданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

«Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство), ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы)», — говорится в сообщении ГВП.

По данным следствия, Терехов совершил поджог в апреле 2024 года. В тот момент корабль находился в военной гавани в Балтийске Калининградской области. В результате обвиняемый причинил ущерб Минобороны РФ на 56 млн рублей, а также нанес вред здоровью своему сослуживцу. После преступления мужчина пересек границу с Литвой и дезертировал на территорию Украины, уточнили в прокуратуре.

Согласно решению суда, военный проведет первые 10 лет срока в тюрьме, после чего его переведут в колонию особого режима. Помимо этого, суд лишил Терехова звания «старшина 2-й статьи».

21 мая в Забайкальском крае Борзинский гарнизонный военный суд признал виновным российского солдата Евгения Комогорцева в дезертирстве. Согласно материалам дела, 14 марта 2023 года военнослужащий самовольно покинул свою часть и отправился в Краснокаменск, где находился почти восемь месяцев, не выходя на связь.

Ранее контрактника из Челябинской области осудили за покупку наркотиков в самоволке.

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