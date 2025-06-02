На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Польше раскрыли особенности атаковавших российские аэродромы дронов

Defence24: Украина атаковала российские аэродромы FPV-дронами «Оса»
close
Telegram-канал «Baza»

Украина применила FPV-дроны «Оса» во время атаки на российские военные аэродромы. Об этом сообщило польское издание Defence24.

««Оса» отличается компактной закрытой конструкцией, защищающей электронику от механических и погодных повреждений. В отличие от большинства доступных на рынке FPV-дронов, которые имеют «скелетную» структуру и открытую проводку, у «Осы» закрытый корпус и усиленные точки крепления антенн», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что эти дроны могут перевозить до 2,5 килограмма груза. При этом в воздухе они могут провести не более 15 минут. Максимальная скорость аппарата составляет 150 километров в час, а дальность полета — 8 километров, следует из материала.

Накануне Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам.

Ранее ветеран «Альфы» объяснил, как фуры с дронами могли проехать по России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами