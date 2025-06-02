Соловьев пожаловался, что нельзя расстрелять снявшего удар по аэродрому срочника

Соловьев: снявшего удар по аэродрому срочника нужно расстрелять, но это запрещено

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» пожаловался, что в России нельзя расстрелять срочника, который снял момент удара по военному аэродрому в Иркутской области.

«А можем мы расстрелять этого срочника? Вот вывести перед строем и расстрелять эту сволочь? Как предателя родины, который сейчас работает в интересах врага. Нельзя, у нас же законы написали, мы же гуманисты», — сказал телеведущий.

Соловьев добавил, что в тот момент срочник не мог иметь при себе телефон. Однако военным это сходит с рук, поскольку норму нарушают все, утверждает ведущий.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Она была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам.

Ранее Зеленский назвал цель операции «Паутина».