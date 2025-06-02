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Зеленский назвал цель операции «Паутина»

Зеленский: целью операции «Паутина» стали планы заставить РФ почувствовать потери
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Alina Smutko/Reuters

Целью украинской операции «Паутина», в ходе которой беспилотники атаковали российские военные аэродромы, стало желание заставить Россию почувствовать потери. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«У нас также есть более сильные тактические решения — наша вчерашняя операция «Паутина» это доказала. Россия должна почувствовать, что означают потери», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что подобные атаки якобы могут подтолкнуть Россию к заключению мирной сделки.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Она была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам.

Ранее эксперт объяснил, как защитить российские самолеты от атак со стороны ВСУ.

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