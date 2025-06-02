Жителя Харьковской области задержали по подозрению в передаче данных ВСУ

В Харьковской области задержан подозреваемый в передаче координат для ударов ВСУ

Сотрудники Управления внутренних дел российской администрации Харьковской области задержали жителя Купянского района по подозрению в сотрудничестве с украинскими силовиками. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным оперативников, мужчина в январе–марте 2025 года передавал через мессенджер Telegram координаты объектов на подконтрольной России территории. Как считают в УВД, эти данные использовали для ударов по критической инфраструктуре, гуманитарным пунктам и транспорту с грузами.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». Сейчас продолжается расследование, устанавливаются возможные сообщники и источники финансирования.

В конце мая жительницу Севастополя приговорили к 15 годам лишения свободы, признав виновной в шпионаже в пользу Киева. По данным управления ФСБ по Крыму и Севастополю, женщина передавала украинской военной разведке информацию и фотографии, касающиеся объектов Черноморского флота.

До этого в Луганской народной республике задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, мужчина из Антрацитовского района по заданию сотрудника СБУ изготовил самодельную бомбу и спрятал ее в тайник.

Ранее ФСБ обнародовала кадры допроса задержанного за шпионаж жителя ЛНР.