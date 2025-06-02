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Военный эксперт допустил ядерный удар после атаки ВСУ на аэродромы

Военный эксперт Живов: Россия имеет право на ядерный удар после атаки ВСУ
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Министерство обороны РФ

Россия имеет право нанести ядерный удар после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромы. Об этом 360.ru заявил военный эксперт Алексей Живов.

«При явном соответствии с нашими собственными законами и концепцией ядерной безопасности, мы имеем полное право нанести по агрессору ограниченный или неограниченный ядерный удар. Спектр ответов — любой, начиная с объявления войны и нанесения сокрушительного ядерного удара», — сказал аналитик.

Живов добавил, что удары украинских войск были направлены против объектов инфраструктуры и систем ядерного сдерживания. Однако, по словам эксперта, решение об ответе будет принимать президент России Владимир Путин.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Она была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам.

Ранее военный эксперт рассказал, как велась подготовка к атакам ВСУ по аэродромам.

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