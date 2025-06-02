Военный эксперт допустил ядерный удар после атаки ВСУ на аэродромы

Россия имеет право нанести ядерный удар после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромы. Об этом 360.ru заявил военный эксперт Алексей Живов.

«При явном соответствии с нашими собственными законами и концепцией ядерной безопасности, мы имеем полное право нанести по агрессору ограниченный или неограниченный ядерный удар. Спектр ответов — любой, начиная с объявления войны и нанесения сокрушительного ядерного удара», — сказал аналитик.

Живов добавил, что удары украинских войск были направлены против объектов инфраструктуры и систем ядерного сдерживания. Однако, по словам эксперта, решение об ответе будет принимать президент России Владимир Путин.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Она была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам.

Ранее военный эксперт рассказал, как велась подготовка к атакам ВСУ по аэродромам.