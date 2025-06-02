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Военный эксперт рассказал, как велась подготовка к атакам ВСУ по аэродромам

Военный эксперт Кнутов: атаки ВСУ на аэродромы готовились в России
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Telegram-канал «Baza»

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете «Взгляд» заявил, что атаки ВСУ на российские аэродромы готовились внутри страны.

По его словам, информация о том, что атакующие территорию РФ дроны запускаются изнутри, известна давно.

«Противники могли закупать и собирать их даже под видом волонтеров – якобы для отправки на фронт. Программу для запуска им, скорее всего, прислали в мессенджере – чтобы она включалась при въезде грузовика в определенный квадрат, и дроны летели по заранее заложенным маршрутам», — отметил Кнутов.

При этом он допустил и наведение дронов по GPS. Кнутов подчеркнул, что внутри России необходимо усилить контроль со стороны Госавтоинспекции, а в районах расположения стратегических объектов увеличивать количество пунктов проверки транспорта.

До этого дальнобойщик из Белоруссии Антон Мацкевич рассказал, как он и еще несколько мужчин закидывали камнями беспилотники.

Ранее сообщалось, что в Приамурье перекрыли участок федеральной трассы после атаки дронов.

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