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Российские военный рассказал о молниеносном штурме населенного пункта в ДНР

ТАСС: штурм населенного пункта Новополь в ДНР был молниеносным
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные провели молниеносный и стремительный штурм населенного пункта Новополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в беседе с ТАСС рассказал старший разведчик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии группировки войск «Восток» с позывным «Псих».

«Противник не ожидал такой стремительности. Быстро все, молниеносно произошло», — сказал военный.

По его словам, штурмовые группы заходили в Новополь на мотоциклах. Это позволило отвлечь внимание военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Затем в населенный пункт ворвались пешие группы, после чего началась зачистка.

Также разведчик отметил, что эта тактика не оставила противнику шанса.

31 мая в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над Новополем в ДНР.

За период с 24 по 30 мая российские военнослужащие взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее были подсчитаны потери ВСУ за первые пять месяцев 2025 года.

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