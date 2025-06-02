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В Курске рассказали о повреждениях после ночной атаки беспилотников

При падении обломков БПЛА в Курске повреждены четыре дома и диспансер
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Три частных и один многоквартирный дом, а также здание кожно-венерологического диспансера были повреждены в результате ночной атаки беспилотников в Курске. Об этом сообщил врио губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«По предварительной информации, в результате падения обломков вражеских БПЛА повреждения получили три частных дома, один многоквартирный дом, гараж. В здании Курского кожно-венерологического диспансера повреждено остекление и пристройка, посечен фасад», — написал врио губернатора.

Никто не пострадал, отметил Хинштейн.

В ближайшее время в городе начнется подомовой обход. В течение утра на местах будут работать оценочные комиссии, после выйдут ремонтно-строительные бригады. Пострадавшим окажут всю необходимую помощь, добавил он.

По информации Минобороны РФ, средства ПВО за ночь уничтожили 162 беспилотника над регионами России.

Ранее в Воронежской области упавший дрон повредил ЛЭП на трассе М-4.

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