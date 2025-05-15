США могут извлечь выгоду из отправки списанных танков M10 Booker на Украину

США могут извлечь пользу из отправки Украине списываемых легких танков M10 Booker, пишет американское издание 19FortyFive.

В издании отметили, что, хотя программу легких танков M10 Booker отменили и у американской армии осталось около 80 таких машин, боевой опыт на Украине может дать ценную информацию об их эффективности.

«Отправка Booker на Украину предоставит конструкторам ценные данные, способные повлиять на создание более совершенных средств в будущем», — говорится в статье.

Автор материала подчеркнул, что отправка M10 Booker вряд ли существенно повлияет на ход конфликта и создаст Киеву логистические проблемы. Кроме того, отмечается, что броня танка не способна защитить от современного противотанкового оружия и дронов.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок писал, что при весе около 40 тонн M10 Booker может развивать максимальную скорость 45 миль в час (72,4 км/ч) и преодолевать расстояние в 350 миль (563 км) без дозаправки.

Ранее сообщалось, что ВСУ лишились всего накопленного за время перемирия оружия.