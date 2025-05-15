ВСУ лишились всего накопленного за время перемирия оружия

mk.ru: ВС РФ за ночь уничтожили накопленное ВСУ во время перемирия вооружение

Российские войска за ночь уничтожили накопленное ВСУ за время перемирия вооружение. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Как пишет автор публикации, Украина теряет вооружение из-за ударов российских дронов. В частности в ночь на 14 мая российские военные нанесли примерно 45 ударов по объектам в 13 регионах Украины.

В результате были поражены и уничтожены склады с вооружением в Харьковской и Винницкой областях, порты в Одесской области, а также авиабазы ВСУ в пяти областях страны.

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