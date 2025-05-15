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ВСУ лишились всего накопленного за время перемирия оружия

mk.ru: ВС РФ за ночь уничтожили накопленное ВСУ во время перемирия вооружение
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Anatolii Stepanov/Reuters

Российские войска за ночь уничтожили накопленное ВСУ за время перемирия вооружение. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Как пишет автор публикации, Украина теряет вооружение из-за ударов российских дронов. В частности в ночь на 14 мая российские военные нанесли примерно 45 ударов по объектам в 13 регионах Украины.

В результате были поражены и уничтожены склады с вооружением в Харьковской и Винницкой областях, порты в Одесской области, а также авиабазы ВСУ в пяти областях страны.

Новость дополняется.

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