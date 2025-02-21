Российский офицер рассказал, как был захвачен танк ВСУ в Курской области

Офицер «Витязь»: ВС России дроном подбили танк в Курской области и увезли в тыл

Военнослужащие группировки войск «Север» с помощью беспилотника подбили под Локней в Курской области украинский танк Т-64 и на тягаче БТС увезли его в свой тыл. Об этом РИА Новости рассказал офицер с позывным «Витязь».

«Вражеская машина была легко подбита нашим БПЛА, затем бойцы подогнали к ней танковый тягач (БТС — «Газета.Ru») и вытянули ее с нуля», — рассказал собеседник агентства.

«Витязь» добавил, что российские военнослужащие лебедкой стянули Т-64 с открытого пространства в лесопосадку, после чего эвакуировали его в безопасную зону.

Офицер подчеркнул, что при выполнении боевой задачи особо отличился экипаж эвакуационной машины БТС. По словам собеседника агентства, он под огнем минометов и беспилотных летательных аппаратов украинской армии растянул трос и зацепил его за крюки вражеского Т-64.

20 февраля телеканал RT рассказал, что боец с позывным «Зарик» российского добровольческого полка «Эспаньола» на глазах противника угнал украинскую боевую машину пехоты. Этот случай произошел в 2023 году — когда его группа возвращалась с боевого задания, они заметили в поле брошенную БМП.

Когда машина завелась, на нее обратили внимание находившиеся неподалеку украинские солдаты. По словам «Зарика», противник сначала не понял, что происходит, и только когда БМП стала удаляться, начал обстрел бронемашины.

Ранее ВС РФ заполучили в качестве трофея новейший снаряд DM63A1 для танка Leopard.