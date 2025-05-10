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Минобороны намерено взыскать с АО «Военторг» около 4 млн рублей

Минобороны просит суд взыскать с АО «Военторг» почти 4 млн рублей
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Shutterstock

Арбитражный суд Москвы получил от Министерства обороны РФ ряд исков к АО «Военторг» на общую сумму почти 4 миллиона рублей. Об этом сообщили ТАСС в судебных органах.

«Начиная с 5 мая поступило девять новых исковых заявлений от Минобороны к «Военторгу», – уточнили в суде. Совокупный объем требований составляет 3 741 215 рублей. В настоящее время суд рассматривает вопрос о принятии исков к производству.

Глава «Военторга» Владимир Павлов обвиняется в хищении 400 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов для нужд армии. Уголовное дело по факту присвоения денежных средств было возбуждено 30 июля 2024 года в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

1 августа Мещанский суд Москвы арестовал Павлова и бывшего генерального директора «Военторг-ретейла» Тимура Исакова. Позже суд также арестовал еще троих участников дела.

Ранее у гендиректора «Военторга» нашли особняк на Рублевке за сотни млн рублей.

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