Бойцы батальона «Запад-Ахмат» и сотрудники полиции Курчалоевского района ликвидировали укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, в ходе воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был обнаружен укрепрайон.
«После анализа местности нанесены точные удары по позициям. В результате укрепления уничтожены», — написал Кадыров, не уточняя детали потерь.
Глава республики поблагодарил участников операции за профессионализм и слаженность.
1 июня Минобороны сообщило, что ВС России заняли Алексеевку в Сумской области. В оборонном ведомстве подчеркнули, что украинская 103-я бригада теробороны несет большие потери в Сумской области после взятия под контроль российских войск Суджанского приграничья.
Ранее Кадыров поделился своей мечтой.