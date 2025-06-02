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Кадыров сообщил об уничтожении укреплений ВСУ на Сумском направлении

Кадыров: бойцы «Запад-Ахмата» уничтожили укрепления ВСУ на Сумском направлении
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» и сотрудники полиции Курчалоевского района ликвидировали укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был обнаружен укрепрайон.

«После анализа местности нанесены точные удары по позициям. В результате укрепления уничтожены», — написал Кадыров, не уточняя детали потерь.

Глава республики поблагодарил участников операции за профессионализм и слаженность.

1 июня Минобороны сообщило, что ВС России заняли Алексеевку в Сумской области. В оборонном ведомстве подчеркнули, что украинская 103-я бригада теробороны несет большие потери в Сумской области после взятия под контроль российских войск Суджанского приграничья.

Ранее Кадыров поделился своей мечтой.

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