Бойцы батальона «Запад-Ахмат» и сотрудники полиции Курчалоевского района ликвидировали укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был обнаружен укрепрайон.

«После анализа местности нанесены точные удары по позициям. В результате укрепления уничтожены», — написал Кадыров, не уточняя детали потерь.

Глава республики поблагодарил участников операции за профессионализм и слаженность.

1 июня Минобороны сообщило, что ВС России заняли Алексеевку в Сумской области. В оборонном ведомстве подчеркнули, что украинская 103-я бригада теробороны несет большие потери в Сумской области после взятия под контроль российских войск Суджанского приграничья.

Ранее Кадыров поделился своей мечтой.