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Следственный комитет проведет экспертизу сбитых над Курском украинских БПЛА

СКР: военные следователи установят тип сбитых над Курском украинских дронов
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Inna Varenytsia/Reuters

Военное следственное управление СК России установит тип сбитых над Курском украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на военных следователей сообщает РИА Новости.

По словам собеседников агентства, на месте происшествия сейчас проводится осмотр наружных фрагментов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Рядом с жилыми домами обнаружен, предположительно, сбитый GPS-модуль от БПЛА. Его направят на дальнейшую экспертизу, где установят конкретный тип устройства и выяснят, к какому беспилотнику он относится.

2 июня временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что система противовоздушной обороны сработала над Курском, в результате чего были сбиты украинские беспилотники. По его словам, в результате падения обломков дронов произошло возгорание в частных домах и гараже. Также зафиксированы попадания в многоквартирный дом, есть повреждения остекления.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятия и социальные объекты в Белгородской области.

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