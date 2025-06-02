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Обломки беспилотников попали в жилые дома в Курске, начался пожар

Хинштейн: обломки дронов попали в многоквартирный дом в Курске
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Курском, в результате чего были сбиты украинские беспилотники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, в результате падения обломков дронов произошло возгорание в частных домах и гараже. Также зафиксированы попадания в многоквартирный дом, есть повреждения остекления.

Чиновник заявил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Он добавил, что все оперативные службы работают на месте происшествий. Пожарные расчеты осуществляют ликвидацию возгораний.

Вечером 1 июня в министерстве обороны России сообщили, что за полтора часа РФ атаковали 53 украинских дрона. В оборонном ведомстве заявили, что беспилотники были перехвачены в период с 20:10 до 21:45 системами ПВО. Курскую область попытались атаковать 34 БПЛА, Белгородскую — 14, Брянскую — четыре, а Орловскую — один.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятия и соцобъекты в Белгородской области.

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