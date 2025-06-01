Украинские беспилотники атаковали Рязанскую область

Крыша жилого дома повреждена осколком сбитого БПЛА в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.

«В День защиты детей террористы предприняли очередную атаку на наш регион. По предварительной информации, пострадавших нет. Осколком сбитого БПЛА повреждена крыша одного из жилых домов», — написал он.

На данный момент последствия атаки устраняют сотрудники оперативных служб. Оценивается уровень ущерба, нанесенного украинскими войсками.

1 июня беспилотники Вооруженных сил Украины впервые атаковали Сибирь. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, один сброс был на старое здание в Новомальтинске.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее власти Курской области сообщили об атаке БПЛА ВСУ на регион.