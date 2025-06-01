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«Независимо от переговоров»: министр обороны Израиля приказал ЦАХАЛ наступать в Газе

Глава МО Израиля Кац приказал армии наступать в Газе, независимо от переговоров
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Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Министр обороны Израиля Исраэль Кац на своей странице в соцсети X заявил, что приказал Армии обороны страны (ЦАХАЛ) продолжать наступление на позиции палестинского радикального движения ХАМАС в Газе.

«Я поручил Армии обороны Израиля продолжать наступление на все цели, независимо от каких-либо переговоров, и использовать все необходимые средства с воздуха, земли и моря для защиты солдат», написал глава военного ведомства.

Он добавил, что все, кто сражаются против Израиля, «заплатят за это полную цену». Кац также повторил, что палестинское движение освободит похищенных 7 октября 2023 года заложников или будет ликвидировано.

До этого телеканал Al Arabiya передал, что ХАМАС утратил контроль над ситуацией с безопасностью в секторе Газа из-за сложной ситуации с голодом и безопасностью в регионе. Преступные группировки начали грабить дома и грузовики с гуманитарной помощью. Это привело к голоду в анклаве. ХАМАС пытается заручиться поддержкой лидеров влиятельных семей, чтобы восстановить порядок, однако сейчас из этого ничего не выходит.

Ранее Грета Тунберг собралась в Газу.

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