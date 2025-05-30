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В Европарламенте заявили о планах Греты Тунберг посетить Газу

Депутат Хасан: Тунберг планирует посетить сектор Газа на борту судна «Мадлен»
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг планирует посетить с гуманитарной миссией сектор Газа, заявила французский депутат Европарламента Рима Хасан. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, 1 июня Тунберг отправится в Газу в составе Флотилии свободы на борту гуманитарного судна «Мадлен».

Хасан сказала, что поедет вместе с экоактивисткой. Она добавила, что речь идет о «ненасильственной акции».

18 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона». По данным ЦАХАЛ, эти действия направлены против «террористических организаций, расположенных в Газе».

Издание Times of Israel писало, что новый план США по урегулированию ситуации в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает 60 дней прекращения огня и освобождение 10 заложников. Также этот план предполагает возобновление поставки гуманитарной помощи жителям анклава со стороны ООН.

Ранее ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие в секторе Газа.

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