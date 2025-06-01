Видео со взрывами в Североморске назвали фейком

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал фейком сообщение о взрывах в Североморске. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале чиновника.

«Информация о взрывах в Североморске, как и видео, распространяющиеся в сети, – фейк. Ситуация в городе стабильна. На данный момент угроз не зафиксировано», — заявил он.

До этого сообщалось, что в поселке Высоком Мурманской области очевидцы засняли на видео огромный столб дыма. Позже уточнили, что дым идет со стороны аэродрома, а в Оленегорском районе действует опасность атаки беспилотников. Сообщается, что в Высоком взорвали склад с топливом, на поселок была осуществлена массовая атака дронов.

После подтверждения сообщений об атаках глава региона Чибис попросил жителей сохранять спокойствие и обо всех подозрительных ситуациях сообщать по номеру 112. Кроме того, он напомнил о запрете на съемку, пересылку и публикацию работы ПВО.

Ранее в поселке Высоком Мурманской области очевидцы засняли на видео огромный столб дыма.