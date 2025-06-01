Хинштейн рассказал о ликвидации последствий подрыва моста в Курской области

Хинштейн: за четыре дня железнодорожное и автомобильное движение восстановят

В течение четырех суток в Курской области восстановят железнодорожное и автомобильное движение после подрыва моста. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«По крайней мере, и дорожники, и железнодорожники обозначают такие сроки, на что я очень рассчитываю. Для автотранспорта временно организован объезд», — написал Хинштейн.

Он также поблагодарил поездную бригаду, сотрудников экстренных и оперативных служб за слаженную работу на месте ЧП.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло в ночь на 1 июня. В тот момент по переправе двигался грузовой локомотив. Одна из секций состава рухнула на расположенную под мостом автомобильную дорогу. После падения началось возгорание тепловоза, но огнеборцам удалось оперативно ликвидировать пожар.

В Следственном комитете РФ заявили, что объект транспортной инфраструктуры был подорван.

Ранее в МИД РФ на фоне подрывов мостов обвинили Украину в «раскачивании ситуации» перед переговорами.