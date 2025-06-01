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МО РФ сообщило об ударах по ВСУ в 149 районах

Минобороны: российские войска атаковали аэродром и цеха производства БПЛА ВСУ
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Efrem Lukatsky/AP

Российские войска атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 149 районах. Об этом говорится в очередной сводке Министерства обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение <..> ВСУ в 149-ти районах», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, целью ударов стали инфраструктура военного аэродрома, предприятие по ремонту военной техники, цех по производству ударных беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты размещения подразделений ВСУ.

До этого Минобороны РФ сообщило, что бойцы группировки «Запад» продвигаются вперед после взятия Строевки.

29 мая Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль три населенных пункта в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР). Подразделения группировки войск «Запад» вынудили формирования Вооруженных сил Украины покинуть село Строевка в Харьковской области. В свою очередь, бойцы группировок войск «Центр» и «Юг» взяли под контроль донецкие села Шевченко Первое и Гнатовка соответственно.

Ранее российские военные поразили место стоянки безэкипажных катеров ВСУ.

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