Российские военнослужащие после взятия села Строевка в Харьковской области продолжили продвигаться вперед. Об этом заявили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

«Подразделения группировки войск «Запад» продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе боевых действий военные Вооруженных сил РФ берут в плен украинских солдат и захватывают трофеи.

29 мая Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль три населенных пункта в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР). Подразделения группировки войск «Запад» вынудили формирования Вооруженных сил Украины покинуть село Строевка в Харьковской области. В свою очередь, бойцы группировок войск «Центр» и «Юг» взяли под контроль донецкие села Шевченко Первое и Гнатовка соответственно.

Накануне в российском военном ведомстве заявили о взятии населенного пункта Константиновка в Сумской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».

Ранее Минобороны РФ показало кадры освобождения поселка Отрадное в ДНР.