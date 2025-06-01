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В силовых структурах рассказали, как жители РФ спасают оказавшихся в ВСУ родных

ТАСС: бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен благодаря родственникам из РФ
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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен благодаря обращениям своих родственников, проживающих на территории РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, в последнее время жители РФ начали регулярно «выходить» на представителей силовых структур посредством чат-бота обратной связи в мессенджере Telegram. Речь идет о людях, чьи родственники служат в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«Чаще всего люди пишут постфактум, когда помочь их двоюродному брату или племяннику уже не представляется возможным. Однако бывают случаи, когда родные играют значимую роль в спасении жизни украинского военнослужащего. Все первичное общение идет именно через них, а мы выходим на связь с вэсэушником лишь за несколько часов до сдачи в плен», — рассказал источник.

Он подчеркнул, что попытки россиян самостоятельно помочь находящимся на Украине родным являются ошибкой. При необходимости жителям РФ лучше обращаться в специальные службы, в противном случае они рискуют «лишь навредить ситуации».

Как отметили в силовых структурах, специалисты ежедневно обрабатывают около 100–120 запросов. Источник агентства назвал такое положение дел неудивительным, так как даже международные организации сообщают о сотнях тысячах пропавших без вести бойцах ВСУ.

29 мая подразделения Вооруженных сил РФ взяли в плен нескольких украинских солдат, прятавшихся в одном из кварталов города Часова Яра в Донецкой народной республике. Впоследствии военные ВСУ заявили, что сослуживцы бросили их во время отступления.

Ранее пленный украинский боец отказался возвращаться в родную страну из РФ.

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