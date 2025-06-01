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Пленный рассказал, что ВСУ расстреляли в Часовом Яре сдавшихся мирных жителей

РИА Новости: ВСУ расстреляли группу мирных жителей с белым флагом в Часовом Яре
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Latin America News Agency/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины отдало приказ расстрелять группу мирных жителей, пытавшихся покинуть Часов Яр с белым флагом. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий в видеозаписи, оказавшейся в распоряжении РИА Новости.

По его словам, мирные граждане пытались эвакуироваться от боевых действий — они вышли из одного из жилых домов и направлялись в сторону промышленной зоны, держа белый флаг. Военные доложили о происходящем вышестоящему командованию, после чего получили приказ открыть огонь.

Как утверждает пленный, огонь велся из стрелкового оружия и других средств. Все гражданские, по его словам, не выжили. Он также добавил, что считает подобные приказы бесчеловечными и признался, что ему тяжело осознавать случившееся.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что украинские войска активно минируют территорию города Часов Яр и его окрестности в попытке остановить продвижение российских сил.

Ранее на Западе не исключили, что вся оборона ВСУ обвалится после потери Константиновки.

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