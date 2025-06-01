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Военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ в районе Петровского в ЛНР

Марочко: ВС РФ продвигаются у Петровского, несмотря на атаки украинских дронов
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие активно продвигаются в районе населенного пункта Петровское в Луганской народной республике (ЛНР), несмотря на массированные атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, украинские формирования столкнулись с серьезным вызовом на данном участке фронта.

«Идет небольшое, но неминуемое продвижение наших войск <...>. Расстояние межпозиционных пространств постоянно увеличивается, несмотря на то, что украинские боевики применяют огромнейшее количество дронов для того, чтобы наши войска не смогли сформировать ударные кулаки», — сказал специалист.

30 мая военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ключевой задачей для Вооруженных сил РФ на лето текущего года станет создание буферной зоны для обеспечения безопасности российских регионов. Как он отметил, сейчас военнослужащие страны «практически выходят» на границы ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР). Однако им еще предстоит обезопасить эти субъекты от действий ВСУ.

Ожидается, что буферная зона будет создана посредством взятия территорий трех областей Украины — Черниговской, Днепропетровской и Сумской. При этом речи о присоединении данных земель к РФ пока не идет.

Ранее в ЛНР нашли замаскированные под грибы мины, которые украинские бойцы установили при отступлении.

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