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Жителей Тульской области предупредили об угрозе атаки дронов

Миляев сообщил об угрозе атаки беспилотников в Тульской области
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Inna Varenytsia/Reuters

В Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:56 по московскому времени.

Губернатор призвал жителей области сохранять спокойствие.

Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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