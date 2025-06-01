Бойцы российской группировки войск «Север» провели дистанционное минирование тылового района Вооруженных сил Украины (ВСУ) и тем самым сорвали ротацию украинских подразделений. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Боевое задание выполнили военные инженерного подразделения с помощью инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» на харьковском направлении.

Расчет «Земледелия» получил координаты, где находится личный состав и военная техника ВСУ, после чего выдвинулся к месту и произвел залп 122-мм боеприпасов. Задача выполнялась в ночное время суток. Действия российских военных сорвали ротацию противника.

До этого военкор Андрей Руденко показал видео подрыва украинских солдат на «интеллектуальных» минных полях, созданных российской армией. По данным обозревателя, российская группировка войск «Центр» с помощью ИСДМ «Земледелие» дистанционно заминировала подходы к позициям Вооруженных сил РФ на Красноармейском направлении. Таким образом удалось прервать контратаку противника. Кроме того, ВСУ потеряли технику и живую силу.

ИСДМ «Земледелие» создает «интеллектуальные» минные поля на расстоянии до 15 км. По информации Руденко, взрывчатка может самоликвидироваться в установленное время.

Ранее Марочко заявил о захвате всех важных объектов ВСУ в Ступочках в ДНР.