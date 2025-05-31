Mash: ВСУ отводят технику от Юнаковки к Киянице и Хотеню вглубь Сумской области

Украинские военнослужащие начали отводить технику от населенного пункта Юнаковка вглубь Сумской области — к Киянице и Хотеню. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, отвод сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) связан с тяжелым положением армии Украины на приграничной территории южнее Курской области.

«В самой Юнаковке бойцы ВСУ сдерживают натиск из последних сил — чтобы выиграть время и успеть подготовить новые линии обороны перед Сумами», — говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что главным средством сопротивления являются минометные обстрелы. Авторы канала отметили, что только по Теткино за прошедшие сутки прилетело более ста мин производства НАТО.

До этого председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что одного из лидеров украинской террористической организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Владимира Скляра ликвидировали в Сумской области Украины.

Ранее стало известно о крупных потерях роты мотоциклистов ВСУ в Сумской области.