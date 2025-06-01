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В ДНР рассказали, сколько раз за сутки ВСУ обстреляли территорию республики

В ДНР заявили, что ВСУ 9 раз за сутки обстреляли республику, выпустив 24 снаряда
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Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР), выпустив 24 боеприпаса. Об этом сообщил в в своем Telegram-канале Совместный центр по контролю и координации (СЦКК), который документирует военные преступления Киева.

«Семь вооруженных атак — на горловском направлении. Одна вооруженная атака — на ясиноватском направлении. Одна — на донецком направлении. Всего выпущено 24 единицы различных боеприпасов», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без жертв.

31 мая СЦЦК сообщал, что в поселке Пантелеймоновка в ЛНР при украинских обстрелах были повреждены Дворец культуры им. Чернышевского, школа, детская площадка, административное здание и жилые дома на улице Сердюкова.

Четыре дня назад ВСУ нанесли удар по Пантелеймоновке. По данным оперативных служб, для него они использовали управляемую авиабомбу. Удар пришелся по территории у проезжей части. На месте прилета была видна большая воронка.

Ранее в ДНР назвали количество выпущенных по республике украинских снарядов за три года.

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