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В ДНР сообщили о количестве выпущенных по республике украинских снарядов

Украинская армия с февраля 2022 года выпустила по ДНР 206 745 боеприпасов
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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинские войска с февраля 2022 года выпустили по Донецкой народной республике свыше 206 тысяч боеприпасов. Об этом сообщает Управление по документированию военных преступлений Украины.

За этот период зафиксированы 43 302 факта ведения огня, в том числе 41 874 с применением тяжелого вооружения. В общей сложности Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 206 745 боеприпасов различного калибра.

По имеющимся данным, в результате обстрелов не выжили 5319 мирных жителей, в том числе 156 детей. 15 825 человек, среди них 1003 ребенка, получили ранения.

В республике были повреждены 2954 транспортных средства, 4606 объектов гражданской инфраструктуры, включая 259 медицинских учреждений, 915 учебных заведений, 1854 объекта социального обеспечения, 146 объектов критической инфраструктуры, 1442 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Зафиксировано 16 307 случаев повреждений жилых домов.

20 апреля в ДНР заявили о четвертом обстреле Горловки на фоне пасхального перемирия.

Ранее украинские войска в перемирие нанесли удар по Донецку.

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