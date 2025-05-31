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Посол заявил, что Швеция пытается превратить Россию в «опасного внешнего врага»

Посол Беляев: власти Швеции создают образ России как опасного внешнего врага
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Depositphotos

Власти Швеции нагнетают «русофобскую истерию» и создают для своих граждан образ России как «опасного внешнего врага». Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

По его словам, правящая коалиция Швеции избрала жесткий конфронтационный курс в отношении Российской Федерации, направила огромные усилия на всестороннюю поддержку Украины и наращивание собственной обороноспособности.

Дипломат добавил, что шведские власти активно используют ситуацию на Украине в целях распространения антироссийской пропаганды.

Глава российской дипмиссии считает, что правительство Швеции, не желая объективно взглянуть на настоящие причины украинского кризиса, предпочитает распространять ложь о «российской агрессии», якобы угрожающей всей Европе.

Посол подчеркнул, что Россия Швеции не угрожала и не угрожает.

В этом же интервью Беляев заявил, что СМИ Швеции героизируют наемников, отправляющихся на Украину, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил страны.

Ранее сообщалось, что дроны пытались атаковать школу при посольстве России в Швеции.

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