Посол заявил, что Швеция пытается превратить Россию в «опасного внешнего врага»

Власти Швеции нагнетают «русофобскую истерию» и создают для своих граждан образ России как «опасного внешнего врага». Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
По его словам, правящая коалиция Швеции избрала жесткий конфронтационный курс в отношении Российской Федерации, направила огромные усилия на всестороннюю поддержку Украины и наращивание собственной обороноспособности.
Дипломат добавил, что шведские власти активно используют ситуацию на Украине в целях распространения антироссийской пропаганды.
Глава российской дипмиссии считает, что правительство Швеции, не желая объективно взглянуть на настоящие причины украинского кризиса, предпочитает распространять ложь о «российской агрессии», якобы угрожающей всей Европе.
Посол подчеркнул, что Россия Швеции не угрожала и не угрожает.
В этом же интервью Беляев заявил, что СМИ Швеции героизируют наемников, отправляющихся на Украину, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил страны.
Ранее сообщалось, что дроны пытались атаковать школу при посольстве России в Швеции.