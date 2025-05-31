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«Не осознают, что произошло»: Хинштейн навестил раненных при ударах по Рыльску и Льгову

Хинштейн посетил в больнице раненных при атаке ВСУ на Рыльск и Льгов
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что навестил в больнице пострадавших при украинских атаках на регион.

По его словам, семья из четырех человек получила серьезные травмы и ожоги при пожаре в многоквартирном доме в Рыльске. Отца и 16-летнюю дочь перевезли в Москву, а мать и вторая девочка лечатся в Курске. Чиновник пообещал помочь им с жильем, пока сильно поврежденную квартиру в ипотеке будут восстанавливать.

«В соседней палате семья из Льгова — два пострадавших ребенка были также направлены в детский центр в Москву. Мама пока что остается в реанимации. Отец рассказал, что от удара беспилотников в их доме обвалилась крыша», — написал чиновник.

Он отметил, что люди не до конца осознают, что с ними случилось.

В ночь на 31 мая украинские военные нанесли удары по городу Рыльску и селу Артаково Льговского района Курской области с помощью дронов самолетного типа. Целями атаки стали, по данным СК, исключительно гражданские объекты. В результате ударов пострадали как минимум 16 мирных жителей, включая детей. Кроме того, были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Ранее в Ельце обломки БПЛА упали на жилую пятиэтажку.

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