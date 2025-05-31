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Четверых пострадавших при атаках ВСУ на Рыльск и Льгов отправили в Москву на лечение

Хинштейн: пострадавших при атаках ВСУ на Рыльск и Льгов отправили в Москву
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Freepik.com

Четверых пострадавших при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рыльск и Льгов отправили в Москву на лечение. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Врио главы региона уточнил, что в Москву отправили отца и его 16-летнюю дочь, пострадавших при атаке на Рыльск. Их состояние оценивается как тяжелое. Также лечение в столице будут проходить два ребенка, пострадавших в результате атаки украинских войск на Льгов.

«Всего с вечера 30 мая в Рыльском и Льговском районах пострадали 16 человек. 10 из них были доставлены в Курскую областную больницу, еще 6 проходят лечение амбулаторно», — написал Хинштейн.

Днем 21 мая Следственный комитет России возбудил уголовное производство по факту террористического акта после ночной атаки украинских беспилотников на Курскую область. По информации ведомства, в ночь на субботу украинские военные нанесли удары по городу Рыльску и селу Артаково Льговского района с помощью дронов самолетного типа.

Ранее в Рыльске подсчитали число домов, поврежденных в результате атаки беспилотников.

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Атаки на Курскую область
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