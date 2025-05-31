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Появилось видео с боями за село Новополь в ДНР

Минобороны РФ показало кадры освобождения села Новополь в ДНР

Министерство обороны РФ опубликовало кадры освобождения населенного пункта Новополь, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Видео появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

В том числе в ролике показано, как российские военнослужащие наносили удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории села.

По данным Минобороны РФ, в боях за Новополь участвовали штурмовые подразделения 5-й армии в составе группировки войск «Восток». Им содействовали артиллерийские расчеты и расчеты беспилотных летательных аппаратов, а также авиация.

«После подавления основных очагов сопротивления военнослужащие провели зачистку 140 строений и установили полный контроль над населенным пунктом, водрузив российские флаги», — подчеркивается в комментарии к записи.

31 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Новополь в ДНР. Кроме того, за минувшие сутки бойцы этой же группировки нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районе четырех населенных пунктов в Запорожской области. Речь идет о Затишье, Малиновке, Варваровке и Зализничном.

Ранее военные Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.

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