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В Харькове задержали военного, устроившего стрельбу у детской площадки

Полицейские задержали военного, открывшего огонь из автомата в центре Харькова
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Shutterstock

Украинские правоохранители задержали мужчину в военной форме, который стрелял из автомата на детской площадке в Харькове. Об этом сообщил местный телеканал ТСН.

По информации журналистов, нарушитель общественного порядка мог находиться под действием препаратов, поэтому он и вел себя неадекватно.

31 мая Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил о стрельбе в центре Харькова. В материале отмечалось, что военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) находился в неадекватном состоянии и открыл огонь из автомата. Это произошло, когда прохожие попытались его успокоить.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. Как написало издание «Страна.ua», мужчина в военной форме стрелял рядом с детской площадкой.

23 мая суд на Украине приговорил военнослужащего к трем годам лишения свободы за стрельбу по детям. Журналисты «Страны.ua» сообщили, что инцидент произошел в Харькове. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь по несовершеннолетним около одного из местных супермаркетов. Причиной послужило то, что подростки назвали его сотрудником военного комиссариата.

В результате случившегося никто не пострадал. Против бойца ВСУ возбудили дело по статье о хулиганстве.

Ранее на Украине полицейский обстрелял автомобиль уклониста.

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