На Украине полицейский обстрелял автомобиль уклониста

В Киеве полицейский открыл огонь из табельного оружия по машине уклониста

Сотрудник патрульной полиции Киева открыл огонь по автомобилю мужчины, уклоняющегося от службы в армии. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации журналистов, инцидент произошел в ночь на 16 мая. Во время действия комендантского часа стражи порядка остановили машину и потребовали документы у сидевшего за рулем мужчины. В результате они установили, что водителя разыскивают за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе.

В заявлении отмечается, что гражданин начал проявлять агрессию по отношению к полицейским и решил уехать с места происшествия. При этом он совершил наезд на одного из беседовавших с ним инспекторов.

«Инспектор произвел выстрелы из табельного огнестрельного оружия в направлении транспортного средства, однако водитель продолжил движение», — говорится в сообщении.

Впоследствии правоохранители обнаружили автомобиль и задержали его владельца.

Из публикации следует, что во время стрельбы никто не пострадал. Тем не менее попавшему под машину полицейскому потребовалась медицинская помощь.

Ранее заместителя мэра Киева обвинили в организации схем незаконной переправки уклонистов за границу.