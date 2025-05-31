Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыл огонь из автомата в центре Харькова. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По данным канала, украинский военный находился в неадекватном состоянии. Когда его попытались успокоить, боец ВСУ начал стрелять в воздух. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Telegram-канал «Политика Страны» сообщил, что военный был задержан. По его данным, стрельба произошла возле детской площадки.

23 мая издание «Страна.ua» сообщало, что на Украине осудили военного, который, будучи пьяным, стрелял по детям, назвавшим его сотрудником территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике). Суд установил, что мужчина вступил в перепалку с несовершеннолетними, так как ему показалось, что они смеются над его формой. Потом военного назвали сотрудником ТЦК, и он начал стрелять — сначала в воздух, а потом в разные стороны.

Ранее солдат ВСУ открыл огонь по сослуживцам, чтобы увидеть живущую в Курске семью.